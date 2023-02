Foire de Pâques Levroux Levroux Catégories d’Évènement: Indre

Levroux

Foire de Pâques, 10 avril 2023, Levroux

2023-04-10 08:00:00 – 2023-04-10 17:00:00

Indre Levroux Marché fermier, concours de pâté de Pâques géant et du meilleur pâté de Pâques, dégustations, intronisation… Foire aux Pâtés de Pâques, aux Fromages de Chèvre & à la Galette de Pomme de Terre Le Lundi de Pâques à Levroux : Le rendez-vous incontournable des amateurs de gastronomie locale. mairie-levroux@wanadoo.fr +33 2 54 35 70 54 Levroux

