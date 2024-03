Foire de Pâques à Saint-Geniès Saint-Geniès, lundi 1 avril 2024.

Le comité des fêtes de Saint-Geniès vous invite à sa Foire de Pâques le lundi 1er Avril !

Au programme foire aux plants, marché gourmand et artisanal local (+ de 50 exposants), exposition de voitures et tracteurs anciens, balades à poneys, gyropodes … De quoi ravir petits et grands.

En fin de matinée le groupe Folklorique Lous Escoudaires des Thénou fera une animation, suivie par le traditionnel repas Mique/Petit salé.

Menu Kir, Tourrain blanchi, mique/petit-salé et légumes, fromages, pain de pâques et crême anglaise, 20 € café et vin compris.

Réservations au 05 53 59 57 52 ou au magasin LOU MERCAT à Saint-Genies.

Foodtrucks, bar à huîtres et escargots, buvettes et crêpes toute la journée. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

Le Bourg

Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

