Foire de Noël Montgaillard

Montgaillard Landes Montgaillard Ce n’est pas moins de 70 exposants qui seront là dimanche. Vous pourrez y commencer vos achats de Noël. Vous y trouverez des producteurs, des créateurs de toutes sortes : bijoux, couture, peinture, déco, déco de Noël, mais aussi des produits cosmétiques, des jouets, etc…ainsi qu’une partie vide-grenier.

Enfin, vous pourrez venir vous restaurer : Le vintage food truck sera sur place, il y aura aussi des vendeurs de crêpes/pâtisseries/nougats…, un chocolatier … de quoi ravir les papilles de tout le monde !

Quant à l'équipe de l'APE, elle vous accueillera avec plaisir au bar où vous pourrez partager quelques assiettes de tapas et boire un coup.

