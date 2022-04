Foire de Niort 2022 Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort Deux-Sèvres EUR La Foire de Niort revient en 2022 !

La Polynésie française : Voici le thème de la 99e édition de la foire de Niort.

Expositions, village gastronomique, animations, concerts… sont au programme.

Rendez-vous du 28 avril au 2 mai 2022 pour 5 jours de fête au Parc des Expositions de Niort-Noron.

+33 5 49 77 25 94

