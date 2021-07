Nevers Nevers 58000, Nevers Foire de Nevers Nevers Nevers Catégories d’évènement: 58000

Nevers

Foire de Nevers Nevers, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Nevers. Foire de Nevers 2021-10-09 – 2021-10-17 Rue Amiral Jacquinot Centre des expositions

Nevers 58000 Foire de Nevers aura lieu du samedi 9 au dimanche 17 octobre 2021 au Centre-Expo de Nevers.

Artisanale, commerciale et festive.

Programme en cours. info@nivexpo.com +33 3 86 61 37 34 http://www.nivexpo.com/nivexpo.html Foire de Nevers aura lieu du samedi 9 au dimanche 17 octobre 2021 au Centre-Expo de Nevers.

Artisanale, commerciale et festive.

Programme en cours. dernière mise à jour : 2021-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: 58000, Nevers Étiquettes évènement : Autres Lieu Nevers Adresse Rue Amiral Jacquinot Centre des expositions Ville Nevers lieuville 46.98329#3.18437