Foire de Nevers Rue Amiral Jacquinot Nevers, samedi 9 mars 2024.

La Foire de Nevers aura lieu du samedi 9 au 17 mars au Centre des Expositions de NEVERS.

Cette années, la foire fête ses 80 ans !

Pour fêter cela, la foire a décidé de faire gagner chaque jour à ses visiteurs un lot (un téléphone, 2 voitures, une croisière, une télévision, un vélo électrique, un abonnement trimestriel au Journal du Centre…).

Pour jouer, il suffit de remplir un formulaire et tous les soirs à 18h30 aura lieu le tirage au sort.

Près de 240 exposants vous proposent leurs services et leurs produits dans les domaines de l’habitat, de la gastronomie, de la mode, de la beauté, du jardin et de l’automobile.

Tous les jours, la foire de Nevers est ouverte de 10h à 20h sauf dimanche 17 mars de 10h à 19h.

Entrée gratuite.

Les restaurants sont accessibles tous les jours de 10h à 21h30.

Infos au www.nivexpo.fr EUR.

Rue Amiral Jacquinot Centre des expositions

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@nivexpo.com

