Corrèze Place de l’église Masseret Corrèze Masseret Le 1er vendredi de chaque mois de 8h à 13h. Nouvelle formule des fameuses foires de Masseret. A chaque édition nombreux commerçants et artisans : Alimentaire, vestimentaire, artisanat, commerciaux diverses entreprises. Place de l’église Masseret Masseret

