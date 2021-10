MasseretMasseret Masseret Masseret Corrèze, Masseret Foire de Masseret Masseret Masseret MasseretMasseret Catégories d’évènement: Corrèze

2021-11-05 08:00:00 08:00:00 – 2021-11-05 13:00:00 13:00:00

Masseret Corrèze Place de l’église Masseret Corrèze Masseret Le 1er vendredi de chaque mois de 8h à 13h. Nouvelle formule des fameuses foires de Masseret. A chaque édition nombreux commerçants et artisans :

Le 1er vendredi de chaque mois de 8h à 13h.

