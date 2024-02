Foire de Mars à Chauny ! Chauny, samedi 24 février 2024.

Foire de Mars à Chauny ! Chauny Aisne

Du 24 février au 10 mars à Chauny place Bouzier, vous pourrez profiter de la Foire de Mars !

– Sensations fortes, barbe à papa et bonne humeur seront au rendez-vous !

– Circulation et stationnement interdits Place Bouzier du 16 février à 20h au 12 mars inclus (sauf riverains et emplacements PMR).

Plus d’informations au 03 23 38 70 70 .

Place Bouzier

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France

