Foire de Mars 2024 Troyes, vendredi 23 février 2024.

La Foire de Mars c’est plus de 170 attractions et stands de jeux ! Frissonnant dans le train fantôme, as du volant à bord d’une auto-tamponneuse ou perdu dans le palais des glaces, chacun pourra se divertir à sa manière.



Côté gourmandises, petits et grands enfants pourront retrouver auprès de nombreux stands berlingots et guimauves multicolores, pommes d’amour acidulées, croustillons, gaufres et autres chouchous. Pour les becs salés, plusieurs points de restauration (notamment pour déguster le traditionnel cochon de lait) seront accessibles pendant toute la durée de la Foire.



Les temps forts de la Foire

Les deux journées à tarif réduit sont programmées les mercredi 6 et 13 mars 2024. À noter également que les vacances scolaires débuteront également le vendredi 23 février.



Pour suivre toutes les infos et les nouveautés de la foire de Mars, rendez-vous sur la page Facebook officielle Foire de mars Troyes off. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 14:00:00

fin : 2024-03-17 21:00:00

Esplanade de Belgique

