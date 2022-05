Foire de Mai Saint-Affrique Saint-Affrique Catégories d’évènement: Aveyron

Foire de Mai Saint-Affrique, 15 mai 2022, Saint-Affrique.

2022-05-15

Boulevard de Verdun, Charles de Gaulle, République et Emile Borel Saint-Affrique Aveyron Saint-Affrique La traditionnelle foire annuelle se déroulera cette année le dimanche 15 mai. Ainsi, les Saint-Affricains ne travailleront pas et pourront visiter la foire qui s’étendra du boulevard de Verdun jusqu’aux environs du rond-point de la Gare. midi libre

