Salles Gironde Salles Cette année, la foire de mai et sa vente de plantes s’installera sur la place du Champ de Foire, de 9h à 18h.Des animations sur la préservation de la nature, des stands de vente de végétaux,… seront présents tout au long de la journée. De quoi effectuer vos achats pour les beaux jours !Cette journée sera également celle du vivre ensemble en

