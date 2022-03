Foire de l’arbre de St-Martial de Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Martial-de-Nabirat

Foire de l’arbre de St-Martial de Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat, 6 mars 2022, Saint-Martial-de-Nabirat. Foire de l’arbre de St-Martial de Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat

2022-03-06 – 2022-03-06

Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne Saint-Martial-de-Nabirat Foire à l’arbre dans le village

Pépinières, arbustes, arbres, jardinage, fleurs,artisanat bois

Animation: Le cirque des effilochés sur fond musical, déambulation d’échassier

Restauration sur place Venez nombreux! Foire à l’arbre dans le village

Pépinières, arbustes, arbres, jardinage, fleurs,artisanat bois

Animation: Le cirque des effilochés sur fond musical, déambulation d’échassier

Restauration sur place Venez nombreux! +33 5 53 28 43 32 Foire à l’arbre dans le village

Pépinières, arbustes, arbres, jardinage, fleurs,artisanat bois

Animation: Le cirque des effilochés sur fond musical, déambulation d’échassier

Restauration sur place Venez nombreux! organisateurs

Saint-Martial-de-Nabirat

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Martial-de-Nabirat Autres Lieu Saint-Martial-de-Nabirat Adresse Ville Saint-Martial-de-Nabirat lieuville Saint-Martial-de-Nabirat Departement Dordogne

Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martial-de-nabirat/

Foire de l’arbre de St-Martial de Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat 2022-03-06 was last modified: by Foire de l’arbre de St-Martial de Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat 6 mars 2022 Dordogne Saint-Martial-de-Nabirat

Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne