Bouches-du-Rhne La foire de la Toussaint, dont les origines remontent au Moyen-Age, accueille chaque année plus de 350 exposants venant du Sud-Est, de la Côte d’Azur, du Sud-Ouest, de la Drôme, de la Haute Loire, du Jura et du Centre de la France.



Jalonnés de la place des Allées Marcel Jullian jusqu’à la Halte Routière, les exposants proposent produits de terroir, textiles, chaussures, artisanat et bazar avec démonstration et animation pour certains d’entre eux, dans une ambiance conviviale et festive. Foire du 1er Novembre : Gastronomie, Artisanat, Textiles, Maison, Bricolage, Manèges. http://www.chateaurenard.com/ Châteaurenard

