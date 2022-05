Foire de la St Leau La Chèze La Chèze Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Chèze

Foire de la St Leau La Chèze, 24 septembre 2022, La Chèze.

2022-09-24 – 2022-09-24

La Chèze Côtes d’Armor Foire de la St Leau : concours de chevaux de trait, activités équestres, concours de tracteurs tondeuses,, vide grenier, village enfants… ffsllacheze@yahoo.fr http://www.fetechevalsaintleau.com/ Foire de la St Leau : concours de chevaux de trait, activités équestres, concours de tracteurs tondeuses,, vide grenier, village enfants… La Chèze

