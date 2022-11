Foire de la Sainte Luce La Brède, 10 décembre 2022, La Brède.

Foire de la Sainte Luce

centre ville de La Brède La Brède Gironde

2022-12-10 09:00:00 – 2022-12-11

La Brède

Gironde

Rendez-vous des gourmets, cette foire traditionnelle accueille depuis plus de cinq cents ans des producteurs du terroir et de nombreux camelots dans la grande tradition des foires du moyen âge. Au programme, foire gourmande sous chapiteau, marché de noël, grand déballage dans les rues, animaux de la ferme, animations pour toute la famille et nombreux stands de restauration. Tout le programme sur www.labrede-montesquieu.fr

+33 055797185 Mairie de La Brède

VILLE DE LA BREDE

