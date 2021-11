Foire de la Sainte Luce 2021 La Brède, 11 décembre 2021, La Brède.

Foire de la Sainte Luce 2021 La Brède

2021-12-11 – 2021-12-11

La Brède Gironde La Brède

La Foire accueillera, sous chapiteau au Parc de l’Espérance, plus de 50 producteurs du sud-ouest : canard, truffes, foie gras, escargots, caviar, salaison, fromage, volaille de Noël, chocolat, pâtisseries, vin, vodka, bière et champagne…

La Place Montesquieu se transformera en ferme pour le plus grand plaisir des enfants : cochons, poneys, chèvres, ânes, lapins, volailles, camélidés seront exposés…

Le dimanche, les camelots investiront les rues du centre-ville : habillement, alimentation et autres stands à découvrir. A proximité, le Lions Club organisera un vide grenier.

Nouveauté : un marché de Noël

La féérie de Noël s’invitera Place de l’Église avec la participation de plusieurs artisans créateurs : verrerie, bougies, bijoux, tissage, luminaires, toupies en bois ou encore créations en bois flotté …

+33 5 57 97 18 58

La Brède

