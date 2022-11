FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE Langres Langres Catégorie d’évènement: Langres

2022-11-27 – 2022-11-27 Centre Historique Langres Haute-Marne Langres Chaque année, à la même période, a lieu la célèbre foire de la Sainte Catherine. Plus de 200 exposants sont présents : produits du terroir, cadeaux de Noël, vêtements, jouets, vin chaud… il y en a pour tous les goûts. Animations et commerces ouverts ! Plus qu’une grande foire, la Sainte Catherine représente plus de 3 000 mètres de promenade au centre ville historique et attire des centaines de visiteurs. +33 3 25 87 77 77 Centre Historique Langres

