Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130, Fresnay-sur-Sarthe FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: 72130

Fresnay-sur-Sarthe

FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE Fresnay-sur-Sarthe, 27 novembre 2021, Fresnay-sur-Sarthe. FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE Fresnay-sur-Sarthe

2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-28 19:00:00

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Grand déballage le samedi toute la journée dans le centre-ville.

Fête foraine samedi et dimanche sur la Place de la République, la Place Bassum et la Place Thiers. Découvrez le Foire de la Sainte-Catherine à Fresnay-sur-Sarthe ! +33 2 43 97 23 75 Grand déballage le samedi toute la journée dans le centre-ville.

Fête foraine samedi et dimanche sur la Place de la République, la Place Bassum et la Place Thiers. Fresnay-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 72130, Fresnay-sur-Sarthe Autres Lieu Fresnay-sur-Sarthe Adresse Ville Fresnay-sur-Sarthe lieuville Fresnay-sur-Sarthe