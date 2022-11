Foire de la Sainte-Catherine Bretenoux Bretenoux Catégories d’évènement: Bretenoux

Lot Bretenoux Grande foire annuelle avec plus de 150 exposants vous attendent pour vous présenter toutes sortes d’articles. C’est l’occasion de faire de bonnes affaires. De toute la région, on se retrouve, on fait des rencontres.

Vente aux enchères de vaches grasses.

Possibilité de restauration sur place. A cette occasion, l’avenue de la Libération est fermée à la circulation pendant toute la durée de la foire. +33 5 65 10 99 99 Mairie de Bretenoux

