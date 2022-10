Foire de la Saint-Simon Cuiseaux, 29 octobre 2022, Cuiseaux.

Foire de la Saint-Simon

2022-10-29 – 2022-10-29

EUR Après une interruption de 2 ans (cause COVID), la Foire de la Saint Simon aura bien lieu cette année, le 29 octobre 2022 de 09h à 18h. La tradition de cette manifestation a pour vocation la vente de marrons et de noix (productions locales) depuis le Moyen-Age.

La foire s’étendra Rue Vuillard, sur la place Puvis de Chavannes, rue Saint Thomas et rue des Lombards. Les producteurs locaux seront installés place des promenades. Tout exposant/producteur non inscrit préalablement se verra refuser l’entrée. Aucune inscription ne se fera le matin même.

Le public va retrouver sur la place les cornets de marrons grillés, les gaufres cuites au feu de bois, des tartines de fromage fort et des buvettes.

Un stand de maquillage sera proposé aux enfants ainsi que des animations à la bibliothèque.

Des animations musicales se dérouleront sur le podium et en déambulation dans les rues : Bat’Macadam (bidons tambours, percussions), le groupe de rock Harvest, un duo de Swing Manouche, Chris Florian en animateur et chanteur de la journée et enfin le trio True Story.

Un repas Choucroute (18€ avec apéritif offert) sera servi à la salle polyvalente à deux horaires, 11h45 et 12h45. Inscriptions sur la place Puvis de Chavannes et au carrefour de l’école maternelle (en face de la pharmacie).

Les neuf associations incluses dans le comité de la foire, ainsi que les autres bénévoles, vous attendent nombreux !

