Lot-et-Garonne 12 12 EUR Venez nombreux à la Foire de la Saint-Paul organisée par le Comité des Fêtes. Vous pourrez profiter, le matin, de stands de producteurs de vins et de produits régionaux. À midi, la boucherie Maison Jalet vous régale avec son repas cassoulet, vous pourrez en suivant vous affronter au concours de belote à la mêlée et le soir apprécier le concert de Bueller à la salle Apollo RoyalDancing. Venez nombreux à la Foire de la St Paul organisée par le Comité des Fêtes. Le matin, vous pourrez profiter de stands de producteurs de vins et de produits régionaux. À midi, repas cassoulet de la Maison Jalet en suivant concours de belote et concert du groupe Bueller à la salle Apollo Royal Dancing. +33 6 78 38 74 06 Comité des fêtes ©otpl

