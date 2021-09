Guchan Guchan Guchan, Hautes-Pyrénées Foire de la Saint-Michel Guchan Guchan Catégories d’évènement: Guchan

Hautes-Pyrénées

Foire de la Saint-Michel Guchan, 25 septembre 2021, Guchan. Foire de la Saint-Michel 2021-09-25 – 2021-09-25 Village GUCHAN

9h00 Ouverture de la foire Marché des producteurs et artisans Concours d'ovins: 4 brebis Antenaises, 3 brebis Suitées, 3 brebis pleines Fabrication et vente de Jus de pomme, Fabrication et vente du gâteau à la broche fabrication fromage au chaudron Vide-grenier Exposition vieilles voitures et machines agricoles Exposition de photos anciennes Participation des vignerons d'ENSURUNE Animations enfants gratuites: calèche à boeufs- atelier maquillage 11h00: Ambiamce BODEGA animée avec la banda "LES FANTASKES" https://www.facebook.com/FoireSaintMichelGuchan 12H30 Remise des prix (concours ovins)

13h00 Repas traiteur sous chapiteau "Agneaux à la broche"

Adulte: 22 € /enfant- 12 ans : 12€ Inscription à partir du 9/08

14h00: Tirage de la Tombola

16h00: Concert avec le groupe "PASO CANSOUN" (traversée des Pyrénées en chanson)

21h00 : Concert NADAU (sous chapiteau) Prix 20€

Restauration sur place en soirée PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE/ TEST PCR<72H / RESPECT DES GESTES BARRIERES

13h00 Repas traiteur sous chapiteau “Agneaux à la broche”

Adulte: 22 € /enfant- 12 ans : 12€ Inscription à partir du 9/08

14h00: Tirage de la Tombola

16h00: Concert avec le groupe “PASO CANSOUN” (traversée des Pyrénées en chanson)

21h00 : Concert NADAU (sous chapiteau) Prix 20€

Restauration sur place en soirée PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE/ TEST PCR<72H / RESPECT DES GESTES BARRIERES dernière mise à jour : 2021-08-31 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

