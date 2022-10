FOIRE DE LA SAINT MARTIN Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Murviel-lès-Béziers Murviel les Béziers organise la Foire de la Saint Martin de 8h00 à 18h00 au centre du village. Commerçants, animations musicales, animations sportives. Restauration sur place.

