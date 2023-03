Foire de la Saint Martin, 11 novembre 2023, Duras .

Foire de la Saint Martin

Dans le Village Duras Lot-et-Garonne

2023-11-11 – 2023-11-11

Duras

Lot-et-Garonne

Vide greniers, gastronomie, camelots, artisanat, voitures, manèges, fête foraine, jeux enfants, maquillages…

Plus de 250 exposants… Des stands : artisans d’art, bijoux, pierres naturelles et minéraux, décoration, maroquinerie, jouets et jeux de société, vêtements, porcelaine, matelas, chaises, vannerie, pépinière…

A déguster : Fromages, miel, rôtisseries, salaisons, cannelés, macarons, spécialités réunionnaises, africaines, bières locales, fruits et légumes, croustade, aligot, noix, noisettes, amandes, châtaignes, Vins AOP Côtes de Duras, huîtres Bassin d’Arcachon et Marennes, pizzas, chichi, gaufres, épicerie fine…

Restaurants ouverts pour l’occasion avec des menus et assiettes du terroir : Hostellerie des Ducs, Don Camillo, Café de la paix…

Journée animée par Frédéric Lignier

+33 5 53 83 63 06 Info-Tourisme Duras

Info Tourisme Duras

Duras

