Foire de la Saint-Martin Domart-en-Ponthieu

2021-11-07

1,50€ le mètre pour les particuliers et 3,00€ pour les commerçants Lieu : centre ville de Domart-en-Ponthieu +33 3 22 54 01 37 Rendez-vous le dimanche 7 novembre pour la Foire de la Saint-Martin à Domart-en-Ponthieu. Au programme :

Marché, brocante et fête foraine avec possibilité de restauration sur place. Inscription en mairie ou au 03.22.54.01.37

1,50€ le mètre pour les particuliers et 3,00€ pour les commerçants Lieu : centre ville de Domart-en-Ponthieu mairie domart

Domart-en-Ponthieu

