Foire de la Saint-Martin Blesle

Blesle Haute-Loire Blesle EUR Foire de la Saint-Martin, traditionnel rendez-vous en novembre.

Marché de producteurs et d’artisans locaux

Exposition de tracteurs anciens

Repas “Tripes”

Sur la foire port du masque obligatoire – Pass sanitaire obligatoire pour le repas lesamisdupaysdeblesle@gmail.com +33 6 23 34 43 03 Blesle

