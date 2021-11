Bons-en-Chablais Bons-en-Chablais Bons-en-Chablais, Haute-Savoie Foire de la Saint-Martin – 358e édition Bons-en-Chablais Bons-en-Chablais Catégories d’évènement: Bons-en-Chablais

Haute-Savoie

Foire de la Saint-Martin – 358e édition Bons-en-Chablais, 14 novembre 2021, Bons-en-Chablais. Foire de la Saint-Martin – 358e édition Bons-en-Chablais

2021-11-14 08:00:00 08:00:00 – 2021-11-14 18:00:00 18:00:00

Bons-en-Chablais Haute-Savoie Bons-en-Chablais Plus de 200 exposants, artisans, producteurs locaux et associations bonsoises prennent possession de la rue principale de la ville pour vous offrir un large choix de produits, brocante, manèges et animations. mairie@bons-en-chablais.fr +33 4 50 36 10 30 http://www.bons-en-chablais.fr/ Bons-en-Chablais

dernière mise à jour : 2021-11-05 par Office de Tourisme intercommunal Destination Léman

Détails Catégories d’évènement: Bons-en-Chablais, Haute-Savoie Autres Lieu Bons-en-Chablais Adresse Ville Bons-en-Chablais lieuville Bons-en-Chablais