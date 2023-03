Foire de la Saint Jean Nogent-sur-Vernisson Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Foire de la Saint Jean : Cinéma en plain air au château puis RDV le samedi à 21h30 pour la distribution des lampions place de la République puis départ du défilé de la Saint-Jean à 22h direction le parc du château conduit par l’Union musicale, où le bonhomme Saint-Jean sera brûlé (réalisé par les Joyeux Bénévoles). Le dimanche : vide-greniers organisé par le comité des fêtes. Foire de la Saint Jean +33 2 38 97 68 39 Pixabay

