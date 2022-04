Foire de la Saint Georges Varzy Varzy Catégories d’évènement: Nièvre

Varzy

Foire de la Saint Georges Varzy, 24 avril 2022, Varzy. Foire de la Saint Georges Varzy

2022-04-24 – 2022-04-24

Varzy Nièvre Varzy La foire de la saint Georges est de retour!

Un avant-goût des festivités, samedi soir 23 avril, avec un concert rock, place du marché.

Dimanche 24 avril

brocante, fête foraine, animaux de la ferme, matériels agricole, ferme équestre

stands de produits locaux, commerçants ambulants, restauration…

Pour l’occasion, visite exceptionnelle de miss Nièvre et de ses dauphines :)) Animation assurée par la Banda Azur et Or…Nous vous attendons nombreux! La foire de la saint Georges est de retour!

Un avant-goût des festivités, samedi soir 23 avril, avec un concert rock, place du marché.

Dimanche 24 avril

brocante, fête foraine, animaux de la ferme, matériels agricole, ferme équestre

stands de produits locaux, commerçants ambulants, restauration…

Pour l’occasion, visite exceptionnelle de miss Nièvre et de ses dauphines :)) Animation assurée par la Banda Azur et Or…Nous vous attendons nombreux! Varzy

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Varzy Autres Lieu Varzy Adresse Ville Varzy lieuville Varzy Departement Nièvre

Varzy Varzy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varzy/

Foire de la Saint Georges Varzy 2022-04-24 was last modified: by Foire de la Saint Georges Varzy Varzy 24 avril 2022 nièvre Varzy

Varzy Nièvre