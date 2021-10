Fismes Fismes Fismes, Marne Foire de la Saint Eloi Fismes Fismes Catégories d’évènement: Fismes

Marne

Foire de la Saint Eloi Fismes, 4 décembre 2021

2021-12-04 07:00:00 – 2021-12-04 18:00:00

Fismes Marne Fismes Grand marché de Noël, chalet du Père Noël, promenade en calèche, patinoire. http://fismes.fr/ Fismes

