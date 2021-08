Montilly-sur-Noireau Montilly-sur-Noireau Montilly-sur-Noireau, Orne Foire de la Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau Montilly-sur-Noireau Montilly-sur-Noireau Catégories d’évènement: Montilly-sur-Noireau

Foire de la Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau 2021-10-09 – 2021-10-10

Montilly-sur-Noireau Orne Montilly-sur-Noireau

Au programme : agriculture, amélioration de l'habitat, ameublement et décoration, autos-motos-véhicules utilitaires, bricolage, aménagement extérieur, produits du terroir, vins et spiritueux. Invité d'honneur : le Sud-Ouest avec sa gastronomie et ses vignes

foire-de-montilly@orange.fr +33 2 33 96 40 19

