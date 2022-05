Foire de la Montbran Pléboulle, 3 septembre 2022, Pléboulle.

Foire de la Montbran Pléboulle

2022-09-03 – 2022-09-04

Pléboulle 22550 Pléboulle

Quelques nouveautés, notamment le samedi, avec l’ouverture l’après-midi sur une marche gourmande et un repas qui se tiendra sous chapiteau, avec un spectacle humoristique.

Le dimanche : traditionnelle exposition de matériels agricoles neufs et anciens, repas le midi, foire chevaline et concours de chevaux, spectacle de moto et en principe un spectacle équestre.

cdfpleboulle@gmail.com

Pléboulle

