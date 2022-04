Foire de la Latière Saint Aulaye-Puymangou Saint Aulaye-Puymangou Catégories d’évènement: Dordogne

Saint Aulaye-Puymangou

Foire de la Latière Saint Aulaye-Puymangou, 30 avril 2022, Saint Aulaye-Puymangou. Foire de la Latière Saint-Aulaye Lieu-dit La Latière Saint Aulaye-Puymangou

2022-04-30 – 2022-05-01 Saint-Aulaye Lieu-dit La Latière

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne Foire atypique, au cœur de 8 hectares de forêt de la Double, classée au Patrimoine Culturel Immatériel de France.

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

