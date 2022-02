Foire de la Chandeleur Grainville-la-Teinturière Grainville-la-Teinturière Catégories d’évènement: Grainville-la-Teinturière

Seine-Maritime

Foire de la Chandeleur Grainville-la-Teinturière, 5 mars 2022, Grainville-la-Teinturière. Foire de la Chandeleur Grainville-la-Teinturière

2022-03-05 – 2022-03-05

Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime Grainville-la-Teinturière Après un an d’absence en raison de la crise sanitaire, la Foire de la Chandeleur fait son retour. Rendez-vous le samedi 5 mars, toute la journée, place du marché.

Au programme :

– Toute la journée : exposition agricole – buvette – crêpes…

– Le matin : marché de producteurs

– 10h00 : concours de bovins

– Le midi : restauration sous les halles chauffées – au menu : cochon grillé, tripes, saucisses, frites…

