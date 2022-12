Foire de la Blonde d’Aquitaine Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn

Foire de la Blonde d’Aquitaine Sauveterre-de-Béarn, 19 août 2023, Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn. Foire de la Blonde d’Aquitaine Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2023-08-19 08:00:00 – 2023-08-19 23:30:00 Sauveterre-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn Venez honorer la Blonde d’Aquitaine lors de la 31ème édition de la fête à Sauveterre, berceau de la race. Toute la journée marché artisanal, vide-grenier, exposition de bétail et de véhicules anciens, Gaha Vacota, jeux et maquillages pour les enfants. Venez honorer la Blonde d’Aquitaine lors de la 31ème édition de la fête à Sauveterre, berceau de la race. Toute la journée marché artisanal, vide-grenier, exposition de bétail et de véhicules anciens, Gaha Vacota, jeux et maquillages pour les enfants. +33 6 83 52 82 70 Fête de la Blonde d’aquitaine D.JUBE

Sauveterre-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Autres Lieu Sauveterre-de-Béarn Adresse Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Ville Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn lieuville Sauveterre-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques

Foire de la Blonde d’Aquitaine Sauveterre-de-Béarn 2023-08-19 was last modified: by Foire de la Blonde d’Aquitaine Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn 19 août 2023 Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques