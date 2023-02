Foire de Grammont – samedi 25 février 2023, 25 février 2023, Grammont Grammont.

Foire de Grammont – samedi 25 février 2023

Grammont Haute-Saone

2023-02-25 – 2023-02-25

Grammont

Haute-Saone

Grammont

La Foire de GRAMMONT aura lieu cette année le 25 février !!!

La Foire de Grammont fut créée en 1502. Depuis, elle a lieu chaque année le dernier samedi de Février. Elle est organisée sous l’égide de l’association du « Comité de la Foire de Grammont ». En Haute Saône, la foire de Grammont est la plus ancienne foire connue du département après la Foire de la Sainte Catherine à Vesoul. Aujourd’hui, malgré la mécanisation et le progrès des techniques, la foire de Grammont conserve son caractère agricole et rural.

Venez découvrir une exposition de machines agricoles et forestières, une présentation d’animaux de la ferme, ainsi que de nombreux exposants qui seront là toute la journée pour faire goûter leurs spécialités et faire découvrir leur métier d’art et leur savoir-faire : tracteurs, matériel agricole, animaux de la ferme, produits artisanaux, produits fermiers, confection, maroquinerie, musique, alimentation, etc.

À midi, des repas sont servis dans des chapiteaux chauffés. Réservation des repas dès 10h et repas à partir de 11h30.

Rendez-vous donc en Février 2023 à Grammont pour faire plein de produits du terroir et de bonne humeur !

Partagez sur Facebook et Instagram vos photos de la foire #foiredegrammont #ValleedeLOgnon !

+33 3 84 89 99 94 http://www.foire-de-grammont.com/

Grammont

dernière mise à jour : 2023-01-31 par