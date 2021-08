Dole Dole 39100, Dole Foire de Dole – Edition 7 Dole Dole Catégories d’évènement: 39100

Dole

Foire de Dole – Edition 7 Dole, 10 septembre 2021, Dole. Foire de Dole – Edition 7 2021-09-10 10:00:00 – 2021-09-13 20:00:00

Dole 39100 EUR La foire de Dole revient pour une septième édition à Dolexpo.

HABITAT, AMEUBLEMENT, DECORATION, JARDIN, GASTRONOMIE ET RESTAURATION, BIEN ETRE, LOISIRS, AUTOMOBILE ET PLEINS D’ANIMATIONS GRATUITES POUR LES ENFANTS Nocturne le samedi jusqu’à 22h. Condition : en intérieur Informations pratiques :

Le 10 septembre de 10h00 à 20h00

Le 11 septembre de 10h00 à 22h00

Le 12 septembre de 10h00 à 20h00

Le 13 septembre de 10h00 à 18h00

Restauration sur place

Animation musicale sur place

Parking Gratuit Tarif(s) :

dernière mise à jour : 2021-08-14

