Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Foire de Crête Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains

Foire de Crête Thonon-les-Bains, 2 septembre 2021, Thonon-les-Bains. Foire de Crête 2021-09-02 07:00:00 07:00:00 – 2021-09-02 23:00:00 23:00:00 Place de Crête Centre ville

Thonon-les-Bains Haute-Savoie Thonon-les-Bains Cet évènement là, c’est vraiment la Foire ! Concours aux bestiaux, nombreux restos improvisés, marchés et déballages en tous genres, fête foraine… La foire de Crête existe depuis 1477, et elle est fixée, immuablement, le 1er jeudi du mois de septembre. http://www.ville-thonon.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par Office de Tourisme de Thonon-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Autres Lieu Thonon-les-Bains Adresse Place de Crête Centre ville Ville Thonon-les-Bains lieuville 46.36738#6.48175