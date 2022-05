FOIRE DE CHEMILLÉ : FOIRE D’EXPOSITION ET FESTIVAL DE L’ÉLEVAGE Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou La Foire de Chemillé vous propose un programme haut en couleur pour cette année 2022 ! La Foire de Chemillé c’est :

– un lieu privilégié pour acheter, se renseigner, rencontrer des professionnels de l’Habitat, de l’Auto, de la Gastronomie. Venez découvrir encore plus de professionnels et faire le plein d’idées, dans une ambiance… comme à la maison! – des animations ludiques, inédites et spectaculaires, un spectacle nocturne, ainsi qu’une Fête Foraine, donnent à la Foire son attractivité et son retentissement local et régional. La foire exposition ne serait pas la même sans le Festi’élevage, concours de bovins organisé dans ce cadre depuis plus de 20 ans maintenant. Parking gratuit aux abords immédiats de la Foire.

