Foire de Châlus Châlus, jeudi 12 décembre 2024.

Chaque 2ème jeudi du mois, la foire de Châlus vous accueille autour de la Halle. Nombreux commerçants Maraichers, primeur, poissonniers, boucher/charcutier/traiteur, apiculteur, fromagers/crémiers, boulanger, pâtissier, rôtissier, volaillers/œufs, porc & veau sous la mère, canard, lapin, etc.

Chaque 2ème jeudi du mois, la foire de Châlus vous accueille de 8h à 12h autour de la Halle, avenue André Besse et Place Salvador Allende (Champ de Foire). De nombreux commerçants vous y attendent. N’oubliez pas votre panier !

Retrouvez entre autre 3 maraichers (Benjamin Foucaut légumes/oeufs) (Mazières légumes, plants de légumes, fruits primeurs), 1 primeur, 2 poissonniers (Ribet/Beyrand et la Maison Delbruyère), 1 boucher/charcutier/traiteur, 1 apiculteur (Guillout Pascal), 1 fromager/cremerie, 3 éleveurs/fromages de chèvre (Chèvrerie de la Peytavigne, Bectard Laurence, Ferme des P’tits Loup), 1 éleveur/fromage de vache (Ferme de Faugeras), 1 volailler/oeufs (Gérald Brun), 1 éleveur de porc et de veau sous la mère (La Petite ferme des Vergnes), 1 éleveur de canard (Ferme de Beauregard), 1 éleveur de volailles, lapin, oeufs, 1 boulanger, 1 rôtisserie, 1 étal de pâtisseries .

Place Salvador Allende

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2024-12-12 08:00:00

2024-12-12 12:00:00



