Foire de Bourges 2023 Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Foire de Bourges 2023, 8 juin 2023, Bourges . Foire de Bourges 2023 7, Boulevard Lamarck Bourges Cher

2023-06-08 – 2023-06-12 Bourges

Cher Nous vous donnons rendez-vous du jeudi 8 au lundi 12 juin 2023 pour la Foire de Bourges.

Une Édition qui se voudra comme à son habitude chaleureuse, festive et conviviale !

Le thème choisi sera dévoilé prochainement sur www.foire-bourges.com Nous vous donnons rendez-vous du jeudi 8 au lundi 12 juin 2023 pour la Foire de Bourges.

Une Édition qui se voudra comme à son habitude chaleureuse, festive et conviviale !

Le thème choisi sera dévoilé prochainement… lesrivesdauron@coulisses.fr +33 2 48 27 40 60 Les Rives d’Auron

Bourges

dernière mise à jour : 2023-01-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse 7, Boulevard Lamarck Bourges Cher Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Bourges

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges /

Foire de Bourges 2023 2023-06-08 was last modified: by Foire de Bourges 2023 Bourges 8 juin 2023 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher bourges cher

Bourges Cher