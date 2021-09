Vianne Vianne Lot-et-Garonne, Vianne Foire d’automne Vianne Vianne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Vianne Lot-et-Garonne Vianne Brocante et vide-grenier sur la place des Marronniers et dans les rues de la bastide de Vianne.

Organisé par le Comité d'Animation de Vianne.

