Foire d’Automne Vianne Vianne Catégories d’évènement: 47230

Vianne

Foire d’Automne Vianne, 9 octobre 2022, Vianne. Foire d’Automne Vianne

2022-10-09 – 2022-10-09

Vianne 47230 Organisé par le Comité d’Animation Vianne Calezun.

Un vide grenier et une brocante seront organisés au cœur du village de Vianne pour la Foire d’Automne ! Organisé par le Comité d’Animation Vianne Calezun.

Un vide grenier et une brocante seront organisés au cœur du village de Vianne pour la Foire d’Automne ! Organisé par le Comité d’Animation Vianne Calezun.

Un vide grenier et une brocante seront organisés au cœur du village de Vianne pour la Foire d’Automne ! Vianne

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 47230, Vianne Autres Lieu Vianne Adresse Ville Vianne lieuville Vianne Departement 47230

Vianne Vianne 47230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vianne/

Foire d’Automne Vianne 2022-10-09 was last modified: by Foire d’Automne Vianne Vianne 9 octobre 2022 47230 Vianne

Vianne 47230