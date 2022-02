Foire d’automne salle des fêtes 31190 Puydaniel, 6 novembre 2022, Puydaniel.

Foire d’automne

salle des fêtes 31190 Puydaniel, le dimanche 6 novembre à 09:00

Pour la 9ème année et comme chaque année nous avons le plaisir de vous accueillir pour un événement qui fait la fierté de notre village : la foire aux plantes, aux arbres et produits régionaux, rendez-vous des professionnels et des amoureux des plantes, des arbres, fruitiers anciens de l’artisanat et du goût. Plus de 50 exposants régionaux, du grand sud-ouest et Occitanie sont attendus, dans un cadre agréable et champêtre. • Horticulteurs ; pépiniéristes ; plantes rares et anciennes ; rosiers de collection ; agrumes ; semences de l’association Kokopelli… • Produits du terroir : fromages ; vins ; bière ; miel ; produits d’éleveurs locaux (porc noir, volaille, confits…) ; • Artisanat : vannerie ; laine angora ; bouillottes aux graines de lin ; produits du pastel ; savonniers… Des informations et démonstrations vont ponctuer la journée : • Vannerie, • Atelier d’aquarelles, • Présentation pigments et colorants naturels. de 9 heures à 18 heures ; avec possibilité de restauration sur place. Lieu : Salle des fêtes de Puydaniel route de Caujac à PUYDANIEL 31190.

Entrée gratuite, Parking et Accessibilité PMR, Pt GPS 43.339684, 1.431415

Foire aux plantes, arbres, fruitiers, produits régionaux, artisanat.

salle des fêtes 31190 Puydaniel Route de Caujac Puydaniel Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-06T09:00:00 2022-11-06T18:00:00