Saint-Barthélemy-de-Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme, Saint-Barthélemy-de-Vals Foire d’automne Saint-Barthélemy-de-Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Barthélemy-de-Vals

Foire d’automne Saint-Barthélemy-de-Vals, 10 octobre 2021, Saint-Barthélemy-de-Vals. Foire d’automne 2021-10-10 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-10 19:00:00 19:00:00 le village Rues du village et place des pompiers

Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme Saint-Barthélemy-de-Vals Foire et vide grenier dans les rues du village repas à réserver au restaurant Le Barthélèmy exposition salle des fêtes par l’association à la rencontre du passé “Honneur à nos conscrits” et tombola avec de nombreux lots. blajecofla@free.fr dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Barthélemy-de-Vals Autres Lieu Saint-Barthélemy-de-Vals Adresse le village Rues du village et place des pompiers Ville Saint-Barthélemy-de-Vals lieuville 45.17008#4.87179