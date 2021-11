Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 46160, Marcilhac-sur-Célé Foire d’Automne et Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: 46160

Marcilhac-sur-Célé

Foire d’Automne et Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 27 novembre 2021, Marcilhac-sur-Célé. Foire d’Automne et Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27

Marcilhac-sur-Célé 46160 Marcilhac-sur-Célé 14h à 18h le marché plantes, artisanat, animations… et bonne humeur !

18h Fête de la soupe, participez au concours de la meilleures soupe, musique buvette. Pour un stand sur le marché ou proposer sa soupe, appeler Morgan au 06 02 72 16 18 Venez célébrer l’automne et la soupe à Marcilhac sur Célé !

La soupe, ce plat populaire souvent associé à la nourriture des pauvres, est à l’honneur ! Vous aimez cuisiner et partager ? Vous voulez remporter le magnifique trophée du Chaudron d’or 2021 ? Alors inscrivez-vous vite pour participer, seul ou en famille, au concours de la meilleure soupe. +33 6 02 72 16 18 14h à 18h le marché plantes, artisanat, animations… et bonne humeur !

18h Fête de la soupe, participez au concours de la meilleures soupe, musique buvette. Pour un stand sur le marché ou proposer sa soupe, appeler Morgan au 06 02 72 16 18 @comite des fêtes marcilhac

Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 46160, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Ville Marcilhac-sur-Célé lieuville Marcilhac-sur-Célé