Foire d'automne de la vallée de Campan

Hautes-Pyrnes

Foire d'automne de la vallée de Campan Campan, 22 octobre 2022

SAINTE MARIE DE CAMPAN Sous la halle et salle des fêtes

2022-10-22 10:00:00

Sous la halle et salle des fêtes SAINTE MARIE DE CAMPAN

Campan

Programme :

– 10h00 : Présentation et vente d’animaux (ovins – caprins)

Exposition de matériel agricole – 11h00 : Concours d’ovins

Dans les catégories suivantes : 4 agnelles – 4 brebis suitées – 4 brebis non suitées

Présentation de béliers de race Aure Campan et Tarasconnaises

Présentation de chèvres pyrénéennes dans la catégorie suivante : chèvres, chevrettes et boucs – 12h30 : Remise des prix – 12h30 : Apéritif animé par les Pastourelles de Campan et les Chanteurs Valléens – 13h00 : Repas Servis à la Salle des Fêtes Repas :

Paella – Fromage – Dessert – Café

15 € Adultes

Foire d'Automne, présentation et vente d'animaux (ovins- caprins)

