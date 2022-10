FOIRE D’AUTOMNE DE BÉDARIEUX

2022-11-06 – 2022-11-06 La foire d’automne est de retour à Bédarieux. Après une édition 2021 très réussie, la traditionnelle foire revient le dimanche 6 novembre dans le centre-ville, de la rue Saint-Louis, aux berges de l’Orb, jusqu’à la place Cot. Toute la journée, les visiteurs sont attendus pour flâner dans les allées, découvrir les stands, faire des achats et profiter des nombreuses animations proposées. Plus de 150 exposants agrémenteront la foire dans tous les domaines : textile, décoration, accessoires, démonstrateurs, mais aussi des produits du terroir, de l’artisanat… sans oublier les traditionnels stands de chichis et de châtaignes grillées ! Des animations pour les enfants seront également proposées sur la place Auguste Cot : des structures gonflables, un stand de pêche aux canards et pour les plus gourmands, barbe à papa et stand à pop-corn. Ne manquez votre rendez-vous automnal ! STATIONNEMENT Du samedi 5 novembre 20h au dimanche 6 novembre 21h, le stationnement des véhicules sera interdit : Rue de la République; Rue Saint Louis, Rue Ferdinand Fabre, Rue Saint Alexandre (de la place Cot à la rue Ferdinand Fabre), Place Albert Thomas, Place Auguste Cot, Rue du Porche, Place aux Herbes, Place du Four Vieil, Rue sur le Puits, Parking Neruda. CIRCULATION Le dimanche 6 novembre de 6h à 21h, la circulation des véhicules sera interdite : Rue St Louis, pont vieux, descente du Planol, rue de la République, rue St Alexandre (de la place Cot à la rue Ferdinand Fabre), avenue Auguste Cot (du chemin des Aires à la rue St-Alexandre), quai Roosevelt, place Albert Thomas, rue du Porche, Place Auguste Cot, rue sur le Puits, rue du Cherche Midi, rue de l’Ancien Hôpital, rue de l’Ancien Cimetière, rue Savonnerie, rue Phalippou, Rue St Joseph, Rue Droite, Rue Maison de ville, Rue Traversière, Descente Pasteur, place Pasteur, quai Vailhé, rue Courbezou. Le dégagement du parking Rabaud, de la rue du Temple et de la rue Louis Abbal se fera par le Vignal, dans le sens rue du Temple – rue Louis Abbal. La circulation rue Courbezou sera interdite sauf pour les riverains qui pourront circuler en double sens dans la portion comprise entre la rue de l’abattoir et val parc. La circulation rue Ferdinand Fabre s’effectuera en double sens de la rue des Aires au Carrefour de la Paix et en sens unique de la St Alexandre à la rue des Aires La circulation rue Saint-Alexandre s’effectuera dans le sens rue Ferdinand Fabre – chemin du Roc Rouge. Le dégagement de la rue des Fossés se fera par la rue Saint-Alexandre avec obligation de tourner à gauche. Une déviation sera mise en place par le chemin du Roc Rouge, rue Saint-Alexandre, rue des Aires, avenue Noémie Berthomieu, rue Jeanne d’Arc et rue Ferdinand Fabre. Foire d’automne de Bédarieux

