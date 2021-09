Foire d’automne Cernay, 6 octobre 2021, Cernay.

Foire d’automne 2021-10-06 08:00:00 – 2021-10-06 18:00:00

Cernay Haut-Rhin

Venez faire un tour à l’historique Foire d’Automne de Cernay ! C’est au coeur de la ville que plus de 350 exposants vous inviterons à découvrir leur stand : commerçants locaux, artisans, exposition de voitures anciennes, petite restauration, animations pour enfants, trampoline, manège, petit train… Ambiance festive et convivale assurée pour petits et grands !

Braderie annuelle : expositions des commerçants locaux et de nombreux artisans de toute la France. Manège, exposition de voitures…

+33 7 71 08 13 47

